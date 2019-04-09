Mercedes-Benz покажет новый кроссовер GLS в Нью-Йорке

Кроссовер нового поколения ранее замечали на тестировании, а теперь стала известна дата его презентации.

Представители компании, общаясь с зарубежными журналистами анонсировали презентацию флагманского Mercedes-Benz GLS на автосалон в Нью-Йорке, который состоится в этом месяце.

Немецкий автомобиль новой генерации будет предложен в семиместной версии с увеличенной на 60 мм колесной базой.

Салон будет просторным, а все сидения в нем получат электропривод. Помимо этого, в кроссовере будет активная подвеска и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.