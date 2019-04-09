В Hyundai рассказали о новом поколении модульной платформы

Автопроизводитель Hyundai официально анонсировал новую платформу, использование которой отразится в том числе и на дизайне автомобилей.

В Hyundai рассказали о новом поколении своей модульной платформы, которая впервые дебютирует на следующем поколении Sonata.

Это уже третье поколение платформы, где в сравнении с предшественницей будет улучшена жесткость, безопасность и другое.

Кроме этого, использование этого шасси отобразится на дизайне новинок, к тому же в таких авто окажется заниженная линия крыши, посадка пассажиров, капот, а свесы станут короче.

Еще в компании говорят, что следующее поколение платформы позволит еще и сделать автомобили более динамичными, что положительно кажется и на управляемость.

Также стоит отметить, что платформа предполагает использование разных силовых установок, в том числе гибридных и полностью электрических.