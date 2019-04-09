В семействе Lada Granta летом появятся сразу две новинки

АВТОВАЗ летом своим клиентам предложит две новые модели семейства Lada Granta. Первая модель уже давно рассекречена и это Lada Granta Cross, которая была показана еще на Московском автосалоне в прошлом году.

Тогда же продемонстрировали обновленное семейство Granta, в которое вошли машины серии Kalina. Кросс-версия универсала Granta появится летом, но точной даты пока не называют.

Напомним, кросс-версия Lada Kalina в свое время предлагалась с 87 и 106-сильным мотором, причем последний можно было заказать с механической коробкой передач или «роботом».

Какие моторы получит Lada Granta Cross, пока неизвестно. Вторая модель обновленного семейства это Granta Sport, которую сейчас тестируют.

Причем перед стартом продаж спортивной версии появится Lada Granta Drive Active со спортивным обвесом перенастроенной подвеской, но стандартным мотором.

В Lada Granta Sport должны устанавливать модернизированный мотор мощностью 120 л.с.

Ранее «Твоё Авто» сообщал, что Granta Sport и Granta Drive Active будут выпущены ограниченным тиражом 1400 и 1600 экземпляров соответственно.