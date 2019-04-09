Промывка инжектора БМВ без снятия форсунок: за и против

У БМВ нет года выпуска, у немецкого авто есть состояние, поддерживать которое в идеальном порядке – задача ответственного автовладельца! Чтобы оградить себя от проблем, необходимо регулярно контролировать работоспособность систем и следить за их исправным состоянием. Позаботится об исправности топливной системы поможет своевременная промывка форсунок. Сев за руль своего даже далеко не нового БМВ после промывки, вы вряд ли узнаете чатырехколесного друга. Он станем резвым, будто вчера еще стоял в автосалоне, а расход топлива оставит самые приятные впечатления.

Когда нужно промывать форсунки?

В профилактических целях рекомендуется периодически заливать в топливный бак промывочную жидкость. Она очень мягко снимет все отложения в топливной системе и обеспечит ее бесперебойную работу. Если этого не делать, то со временем появятся признаки серьезного загрязнения:

запуск двигателя затруднен;

на холостом ходу двигатель работает неустойчиво;

заметно снизилась мощность и динамика разгона;

расход топлива выше всякой нормы;

при разгоне наблюдается детонация;

в выхлопной трубе слышны хлопки;

вышел из строя катализатор и лямбда-зонд;

при нажатии педали акселератора бывают провалы.

Промывка инжектора и топливной системы

Если описанные симптомы наблюдаются некоторое время, значит самое время собираться на СТО. Там вам предложат провести промывку инжектора жидкостью без снятия форсунок или же с и использованием ультразвукового оборудования. Какой из способов будет наиболее эффективным для вашего авто? Вы можете полагаться на свое мнение, но хороший мастер порекомендует именно то, что полностью приведет инжектор в порядок.

Оборудование для промывки форсунок без снятия с двигателя подключается непосредственно к системе подачи топлива в инжектор. Все остальные штатные элементы топливной системы в промывке не участвуют. Попадание жидкости для промывки в бак недопустимо и чревато серьезными проблемами. Растворенные отложения не должны попасть в систему и засорить бензонасос и топливный фильтр. Если досадное недоразумение все же произошло, купить новый топливный фильтр или заказать запчасти BMW, необходимые для ТО по выгодной цене вы всегда можете на allzap.ua!

Эффективность жидкостной промывки зависит исключительно от применяемой жидкости и времени промывки. Помимо форсунок процедура очистит нагар с клапанов и камеры сгорания.

Ультразвуковая очистка основана на действии электронных импульсов. Форсунки снимают и промывают в специальной ванне. Промывка происходит в несколько циклов с промежуточным контролем распыла и производительности. Ультразвук способен очистить инжектор в самом запущенном состоянии. Качество такой промывки зависит не только от уровня оборудования, но и от человеческого фактора. Причем умение и ответственность мастера является единственной гарантией хорошего результата.

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