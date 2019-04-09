Недавно премиальный бренд опубликовал тизерное изображение и сообщение о том, что готовится к презентации новая модель.
Lexus запатентовала индексы для роскошного минивэна
09.04.2019 10:21
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Тогда стало известно, что новинка будет принадлежать к новому для бренда сегменту.
К тому же многие сразу пришли к выводу, что речь идет именно о минивэне, причем позднее в Сети даже опубликовали и рендеры с предполагаемой внешностью.
Однако теперь марка подала заявку на новые индексы, среди которых LM 350 и LM 300h.
Нет сомнений, что Lexus запатентовала индексы для роскошного минивэна, а судя по ним можно сказать, что одна из версий новинки будет с бензиновыми 300-сильным двигателем, а вторая гибридная.
Напомним, что презентация новинки состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
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