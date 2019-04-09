Недавно премиальный бренд опубликовал тизерное изображение и сообщение о том, что готовится к презентации новая модель.

Тогда стало известно, что новинка будет принадлежать к новому для бренда сегменту.

К тому же многие сразу пришли к выводу, что речь идет именно о минивэне, причем позднее в Сети даже опубликовали и рендеры с предполагаемой внешностью.

Однако теперь марка подала заявку на новые индексы, среди которых LM 350 и LM 300h.

Нет сомнений, что Lexus запатентовала индексы для роскошного минивэна, а судя по ним можно сказать, что одна из версий новинки будет с бензиновыми 300-сильным двигателем, а вторая гибридная.

Напомним, что презентация новинки состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.