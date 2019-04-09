Специальная версия будет выпущена ограниченным тиражом и к тому же при ее покупке клиент сможет воспользоваться программой трейд-ин.

Как сообщили в пресс-служба компании, внедорожник Range Rover Velar в РФ получил спецверсию BASE по цене от 3 888 000 рублей.

Однако эту стоимость указали с учетом скидки по трейд-ин. Новой версией становится базовая комплектация автомобиля с расширенным списком оборудования по выгодной цене.

Для такой модификации кроссовера доступен 250-сильный бензиновый или 180-сильный дизельный двигатель. В списке доступного оборудования есть обогрев сидений, руля и ветрового стекла.

Также предлагается камера заднего вида, датчики парковки, система AEB, электропривод багажника, новая мультимедийная система Touch Pro Duo с 10-дюймовым экраном, а также виртуальная панель приборов с экраном на 12,3 дюйма и аудиосистема Meridian с 11 динамика. Данное предложение будет доступно до конца апреля.