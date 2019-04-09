Японский автопроизводитель в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) подал заявку на новый патент.
Toyota придумала систему мойки кузова, встроенную в автомобиль
09.04.2019 09:03
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Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова, что и было описано в патенте. Как указано в нем, на левом борту предусмотрен резервуар для воды, а по периметру всего грузового отсека расположатся форсунки омывателя.
При этом в патенте описываются разные варианты размещения новой системы, где в одном могут быть обычные форсунки, а в другом исполнении они окажутся выдвижными.
Помимо этого система будет оснащена датчиками и даже таймером, который необходим будет в том числе и для запланированной мойки, которая может быть отложена в случае фиксирования наличия груза в кузове.
Данная технология существует только на патентных изображениях и говорить о ее появлении в автомобилях пока рано.
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