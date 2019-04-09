Toyota придумала систему мойки кузова, встроенную в автомобиль

Японский автопроизводитель в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) подал заявку на новый патент.

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова, что и было описано в патенте. Как указано в нем, на левом борту предусмотрен резервуар для воды, а по периметру всего грузового отсека расположатся форсунки омывателя.

При этом в патенте описываются разные варианты размещения новой системы, где в одном могут быть обычные форсунки, а в другом исполнении они окажутся выдвижными.

Помимо этого система будет оснащена датчиками и даже таймером, который необходим будет в том числе и для запланированной мойки, которая может быть отложена в случае фиксирования наличия груза в кузове.

Данная технология существует только на патентных изображениях и говорить о ее появлении в автомобилях пока рано.