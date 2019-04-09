Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1

На европейский рынок обновленная версия фургона поступит осенью этого года, в том числе и в новой модификации.

О стоимости и комплектациях модели будет объявлено дополнительно. В экстерьере автомобиля существенных изменений не произошло, и производитель только предложит обновленную решетку радиатора, новые бамперы и фары.

В интерьере Transporter T6.1 имеется больше изменений, в числе которых и новые сидения, приборная панель, а также обновленная мультимедийная система с сенсорным экраном. Помимо этого в салоне установили 230-вольтовую розетку.

В списке оборудования появился адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, распознавания знаков и движения задним ходом.

Еще у фургона появился электромеханический усилитель руля. Что касается технических характеристик, то в линейке двигателей будет три дизеля мощностью от 90 до 120 л.с.

В самых дорогих комплектациях предложат полноприводную систему 4Motion. Новым у Transporter T6.1 становится полностью электрическая модификация.

В ней мощность силовой установки составит 113 лошадиных сил, а на одном заряде машина проедете до 400 км.