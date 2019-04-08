Сход-развал колес: когда пора ехать на СТО?

В народе есть популярная шутка: автомобилист бывает счастлив два дня в жизни – когда купил машину, и когда ее продал. И в ней есть доля правды, ведь каждое транспортное средств, даже если оно было приобретено в новом состоянии, постоянно требует к себе внимания, прохождения диагностики и поиск неисправностей, мелкий ремонт, настройка различных узлов и т.д. Очень частым делом, за которым в сервис приходится обращаться практически каждому водителю, является регулировка развала-схождения колес. Именно от правильной настройки угла колес зависят многие ходовые характеристики машины и то, как долго она еще будет работать без проблем и серьезных неурядиц.

Но в житейской суматохе и бытовых, рабочих проблемах мало какой водитель может вовремя вспомнить о развале-схождении. Большинство людей попадают на СТО за данной услугой уже тогда, когда проблема стала слишком явной и мешает нормально колесить по дорогам своего города. Но намного лучше своевременно найти проблему на ее начальном этапе и исправить, нежели запускать до сложной ситуации. Рассмотрим, как узнать, что пора обращаться к мастерам.

Основные поводы для беспокойства

Узнаем основные признаки, при появлении которых водителю стоит заскочить на проверенное СТО и провести диагностику своего развал-схождения. Кстати, сделать сегодня это можно и с помощью компьютерных технологий. Узнать цены на услугу 3D сход-развал в Брянске можно тут https://senatorauto.ru/services/skhod-razval/.

Ситуация требует вмешательства в таких случаях:

Руль не остается в ровном положении при движении по прямой дороге. Увод в сторону происходит по многим причинам, поэтому сначала желательно исключить их. Это может быть некоторое смещение в области заднего моста, высокий люфт в рулевом механизме, а может даже слишком большая разница в давлении шин двух колес на одной оси. Если же со всем эти порядок, то стоит подозревать именно развал-схождение;

Автомобиль уходит в сторону при торможении или разгоне. Это частый признак того, что пора заняться регулировкой угла колес. Хотя причина может крыться и в других местах, к примеру, в неполадках в тормозной системе или же если на передних пружинах стоят так называемые проставки;

При движении чувствуется, что машина тяжело управляется, руль поворачивается туго и с непривычным для обычной ситуации усилием.

Если Вы начали замечать что-то подобное – не расстраивайтесь и не игнорируйте неприятность, а просто обратитесь за помощью к специалистам. Проблемы такого плана обычно решаются достаточно быстро.