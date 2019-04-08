Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф

К 2021 году в ЕС начнут действовать новые нормы СО2. По новым требованиям, они не должны превышать 95 г/км, а сейчас этот показатель составляет 130 г/км.

У автомобилей концерна Fiat Chrysler Automobiles показатель выброса сейчас самый большой среди других автопроизводителей — 123 г/км, а новые нормы для концерна являются недостижимыми.

Для общего снижения выбросов FCA решила договорится с Tesla для того, чтобы электрокары американской компании в Европе были включены в общую европейских статистику продаж FCA. То есть в данных о продажах Fiat Chrysler Automobiles будут числится и автомобили Tesla.

Таким образом, концерн избежит высоких штрафов за превышение показателей СО2. По предварительным подсчетам FCA вынужден заплатить более 2 млрд евро, а так он заплатит Tesla и снизит свой средний показатель выброса вредных газов.

Стоит отметить, что ранее для среднего снижения вредных выбросов компания Aston Martin договорилась с Toyota и выпустила под своим брендом хэтчбек Cygnet, который по сути являлся ситикаром Toyota iQ.

Aston Martin Cygnet выпускался с 2011 по 2013 год, а сняли ее с производства из-за низких продаж.