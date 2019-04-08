Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW

Зарубежный ресурс в Сети распространил официальные изображения новой модели BMW, которая, как ожидается, будет представлена этой осенью на мотор-шоу во Франкфурте.

Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.

На этот раз в Сети оказались фото серийного автомобиля без какого-либо камуфляжа.

Новинка имеет некоторые дизайнерские решения от кроссовера Х2, а вот в салоне будет установлена панель приборов подобная, как у BMW 3-й серии.

В линейке двигателей будут 3- и 4-цилиндровые агрегаты с турбиной, а среди трансмиссий предложат восьмискоростной автомат.