Зарубежный ресурс в Сети распространил официальные изображения новой модели BMW, которая, как ожидается, будет представлена этой осенью на мотор-шоу во Франкфурте.
Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW
08.04.2019 18:15
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Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.
На этот раз в Сети оказались фото серийного автомобиля без какого-либо камуфляжа.
Новинка имеет некоторые дизайнерские решения от кроссовера Х2, а вот в салоне будет установлена панель приборов подобная, как у BMW 3-й серии.
В линейке двигателей будут 3- и 4-цилиндровые агрегаты с турбиной, а среди трансмиссий предложат восьмискоростной автомат.
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