Новый большой электрокроссовер Volkswagen получил необычный руль

Уже известно, что немецкий автопроизводитель будет участвовать со своими новинками на автосалоне в Шанхае.

Там, уже в середине этого месяца будет представлен концепт нового электрического кроссовера, который к тому же оснастят автопилотом четвертого уровня.

Электрокар получил название Volkswagen Roomzz и сегодня компания опубликовала первое изображение салона новинки.

Судя по тизеру Volkswagen сделал электрокроссовер с необычным рулем, а также в салоне имеет цифровая панель приборов.

Стоит отметить, что новый Roomzz станет самой большой моделью в электрической линейке I.D.