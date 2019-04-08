Уже известно, что немецкий автопроизводитель будет участвовать со своими новинками на автосалоне в Шанхае.
Новый большой электрокроссовер Volkswagen получил необычный руль
08.04.2019 17:53
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Там, уже в середине этого месяца будет представлен концепт нового электрического кроссовера, который к тому же оснастят автопилотом четвертого уровня.
Электрокар получил название Volkswagen Roomzz и сегодня компания опубликовала первое изображение салона новинки.
Судя по тизеру Volkswagen сделал электрокроссовер с необычным рулем, а также в салоне имеет цифровая панель приборов.
Стоит отметить, что новый Roomzz станет самой большой моделью в электрической линейке I.D.
Volkswagen показал большой электрокроссовер на первом тизере
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