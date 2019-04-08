Две автомобильные марки в апреле пересмотрели цены на свои модели в большую сторону.

О том, что Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили в России сообщают эксперты «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на рынке.

Так, Mitsubishi подняла стоимость почти всех моделей за исключением пикапа L200.

Удорожание других автомобилей составили 10 тысяч рублей минимум и 60 тысяч рублей максимум, что зависит от автомобиля и его комплектации.

Что касается марки Jeep, то у нее цены изменились для моделей Wrangler, Wrangler Unlimited и Grand Cherokee. Эти три модели прибавили в цене от 31 до 171 тыс. рублей.