Great Wall тизером анонсировала пикап новой линейки P

Китайская компания 8 апреля распространила в Сети первый тизер своего нового пикапа, который окажется первым в новой линейке с литерой Р.

Вместе с тизером производитель анонсировал и дебют новинки, который состоится в рамках грядущего автосалона в Шанхае.

Подробности о новинке не раскрывают, но уже известно, что она окажется первым пикапом, который получит восьмискоростной автомат.

Помимо этого, грузовичок будет полноприводным, а на автосалоне в Шанхае 16 апреля будет представлена версия пикапа, предназначенная для бездорожья.

На рынок модель выйдет до конца года, причем его планируется продавать не только на китайском рынке, но и за его пределами.