Китайская компания 8 апреля распространила в Сети первый тизер своего нового пикапа, который окажется первым в новой линейке с литерой Р.
Great Wall тизером анонсировала пикап новой линейки P
08.04.2019 17:38
47 0
Вместе с тизером производитель анонсировал и дебют новинки, который состоится в рамках грядущего автосалона в Шанхае.
Подробности о новинке не раскрывают, но уже известно, что она окажется первым пикапом, который получит восьмискоростной автомат.
Помимо этого, грузовичок будет полноприводным, а на автосалоне в Шанхае 16 апреля будет представлена версия пикапа, предназначенная для бездорожья.
На рынок модель выйдет до конца года, причем его планируется продавать не только на китайском рынке, но и за его пределами.
Комментарииcomments powered by HyperComments