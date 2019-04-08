Tata готовит обновление для хэтчбека Tata Tiago

Модель уже замечали во время тестирования, а недавно представители компании анонсировали ее скорый выход. Напомним, что хэтчбек дебютировал еще в 2016 году и теперь настало время для обновления.

Этот автомобиль оказался бестселлером бренда в Индии уже на следующий год после выхода. Судя по шпионским фото, обновленный Tata Tiago получит переднюю часть в стилистике Tata Altroz, которая позиционируется, как премиальная.

Также обновления произойдут и в задней части, где появятся новые задние фонари. В салоне предложат новую информационно-развлекательную систему, а также будут использовать новые материалы отделки.

Что касается моторной гаммы, то в ней останется только бензиновый 85-сильный двигатель, тогда как от дизельного агрегата принято решение отказаться в связи с новыми эконормами, которые вскоре вступят в Индии.