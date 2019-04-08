На прошлой неделе в Подмосковье состоялось торжественное открытие нового завода Mercedes-Benz, в открытии которого принял участие и сам Владимир Путин.

Президент даже оставил автограф на одном из выпущенных седанов. При этом сегодня стало известно, что подмосковные Mercedes-Benz будут выпускать с немецкими моторами и коробками передач.

А вот кузовные работы будут осуществляться на российском заводе.

Напомним, что пока на новом заводе осуществляется сборка только седанов Е-класса, а в дальнейшем на конвейере появятся и кроссоверы моделей GLE, GLC, GLS.