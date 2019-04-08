Российский спорткар Aviar R67 в стиле Ford Mustang показали на фото

В конце прошлого года стало известно, что в России ведут разработку электрического спорткара, который выполнят в стиле Ford Mustang.

Разработкой спорткара занялась российская компания Aviar Motors, которая электрокар создает на базе американской модели Tesla Model S. Сегодня разработчики опубликовали партию фотографий новинки, которая будет носить название Aviar R67. Планируется, что проект будет завершен до конца года.

По задумке спорткар Aviar R67 должен получить силовую установку мощностью 840 лошадиных сил.

Такую мощность должны обеспечить два электродвигателя. Также в спорткаре будет батарея на 100 кВт/ч, а запас хода составит около 500 км.

Новинкой станет двухместная модель, у которой будет композитный кузов, а основой будет силовой каркас из труб.

Кроме этого, полноприводный автомобиль оснастят адаптивной пневматической подвеской, панорамной крышей, а в салоне установят цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей. Стоимость одного экземпляра Aviar R67 составит 31 млн рублей.