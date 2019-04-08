Составлен топ-10 самых распространенных бизнес-седанов в России

Аналитики «АвтостатИнфо» посчитали количество бизнес-седанов в автомобильном парке по состоянию на начало года и назвали самые распространенные из них.

Так, в автопарке РФ насчитали 2,013 млн автомобилей Е-сегмента. Самой распространенной моделью оказался «ГАЗ-3110 Волга», которых насчитали 530 199 единиц.

На второй строчке расположилась Toyota Camry с результатом 421 502 экземпляра.

Третьим самым распространенным автомобилем в сегменте стал Mercedes-Benz E-Класс с автопарком 196 277 авто.

Четвертым и пятым наиболее распространенным стал BMW 5-Серии (166 655 ед.) и Audi A6 (121 986 ед.).

В ТОП-10 самых распространённых бизнес-седанов в России оказались:

Audi 100 (85 192 ед.),

Nissan Teana (75 408 ед.),

Toyota Mark II (46 904 ед.),

Toyota Vista (41 905 ед.),

Opel Omega (35 177 ед.).