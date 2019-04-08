В России стартовал прием предзаказов на дизельный седан Audi A8

Российский офис немецкой марки официально объявил о старте приема предзаказов на дизельную версию представительской модели Audi A8.

До этого седан в России был доступен только с двумя бензиновыми моторами мощностью 340 и 460 лошадиных сил.

Теперь россияне могут заказать автомобиль с дизельным двигателем, первые партии которых приедут к дилерам уже в июне.

В новой модификации Audi A8 предложат с турбированным трёхлитровым шестицилиндровым двигателем. Его мощность составит 249 лошадиных сил.

Стоит отметить, что для российского рынка этот двигатель был дефорсирован и в других странах его мощность составляет 286 л.с. Снижение мощности связано из-за транспортного налога.

В качестве трансмиссии для дизельного седана предложат восьмискоростной автомат, который будет работать с полноприводной системой. Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.