Российский офис немецкой марки официально объявил о старте приема предзаказов на дизельную версию представительской модели Audi A8.
В России стартовал прием предзаказов на дизельный седан Audi A8
08.04.2019 12:09
49 0
До этого седан в России был доступен только с двумя бензиновыми моторами мощностью 340 и 460 лошадиных сил.
Теперь россияне могут заказать автомобиль с дизельным двигателем, первые партии которых приедут к дилерам уже в июне.
В новой модификации Audi A8 предложат с турбированным трёхлитровым шестицилиндровым двигателем. Его мощность составит 249 лошадиных сил.
Стоит отметить, что для российского рынка этот двигатель был дефорсирован и в других странах его мощность составляет 286 л.с. Снижение мощности связано из-за транспортного налога.
В качестве трансмиссии для дизельного седана предложат восьмискоростной автомат, который будет работать с полноприводной системой. Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments