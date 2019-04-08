Новые эконормы Евросоюза обойдутся автокомпаниям в 7,4 млрд евро

Евросоюз с целью улучшения экологии к 2021 году установит новые нормы CO2, а согласно постановлению они будут на уровне 95 грамм выбросов на один километр.

По мнению аналитиков банка UBS AG, новые стандарты очень повлияют на прибыль европейских производителей, причем больше всех пострадает Peugeot.

Как считает представитель банка Патрик Хуммель, из-за новых норм CO2 компания Peugeot потеряет прибыли около 25% в расчете на акцию.

У других автопроизводителей показатели могут быть меньше, но они на самом деле тоже очень высокие.

Прогнозируется падение прибыли и у Fiat Chrysler — на 20%, Volkswagen — на 13%, Renault — на 10%, сообщает «Финмаркет».

В общей сложности прибыль копаний сократится на 7,4 млрд евро, причем автопроизводителей еще будут штрафовать при несоблюдении норм.

Сумма штрафа уже известна — 95 евро за каждый грамм CO2, помноженные на количество проданных в ЕС машин.