Евросоюз с целью улучшения экологии к 2021 году установит новые нормы CO2, а согласно постановлению они будут на уровне 95 грамм выбросов на один километр.
Новые эконормы Евросоюза обойдутся автокомпаниям в 7,4 млрд евро
08.04.2019 12:13
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По мнению аналитиков банка UBS AG, новые стандарты очень повлияют на прибыль европейских производителей, причем больше всех пострадает Peugeot.
Как считает представитель банка Патрик Хуммель, из-за новых норм CO2 компания Peugeot потеряет прибыли около 25% в расчете на акцию.
У других автопроизводителей показатели могут быть меньше, но они на самом деле тоже очень высокие.
Прогнозируется падение прибыли и у Fiat Chrysler — на 20%, Volkswagen — на 13%, Renault — на 10%, сообщает «Финмаркет».
В общей сложности прибыль копаний сократится на 7,4 млрд евро, причем автопроизводителей еще будут штрафовать при несоблюдении норм.
Сумма штрафа уже известна — 95 евро за каждый грамм CO2, помноженные на количество проданных в ЕС машин.
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