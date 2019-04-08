В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за 8000 долларов

«Двойка» помимо того, что была доработана, находится еще и в отличном состоянии, что и позволило владельцу просить за нее восемь тысяч долларов.

Автомобиль ВАЗ-2102 выставили на продажу в Майами. Это тюнингованный вариант, которому добавили большие колеса, оставив при этом оригинальные диски, а для этого пришлось увеличить и колесные арки.

К тому же машине добавили черные матовые накладки, а на крыше имеет люк с двигающейся шторкой.

Что касается двигателя, то под капотом располагается все тот же 62-сильный агрегат и четырехскоростная механическая КП.

За такой ВАЗ-2102 владелец попросил 8 000 долларов или около 527 тыс. рублей.