Самый доступный кроссовер Borgward готовят к премьерному показу

Возрожденная марка Borgward сообщила об участии в автосалоне в Шанхае, где 18 апреля она представит новый кроссовер.

Новинка в модельном ряду окажется самой доступной и носит название Borgward BX3.

Это будет глобальный автомобиль, который планируется продавать не только в Китае, но и в Германии и даже в России, правда пока какие-либо предварительные сроки выхода не раскрывают. Borgward BX3 уже внесли в базу министерства и промышленности Китая.

Судя по официальным фото из базы, модель будет выполнена в фирменном стиле. Также известно, что Borgward BX3 будет иметь следующие габариты: 4 410/1 828/1 670 мм.

Расстояние между осями составит 2 560 мм, а дорожный просвет автомобиля будет 187 мм. В линейке двигателей предложат турбированный четырехцилиндровый двигатель с рабочим объёмом цилиндров 1,4 литра.

Его мощность, работая в паре с роботизированной коробкой, составит 150 лошадиных сил. Будет ли в кроссовере полный привод, пока неизвестно.

Предположительная цена новой модели составит один миллион в эквиваленте, тогда как сейчас самый доступный кроссовер Borgward BX5 доступен для покупки от 1,2 млн рублей.