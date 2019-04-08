Доля отечественных брендов растет на рынке России

Об этом сообщает агентство «Автостат», отмечая, что в прошлом месяце на российском рынке было реализовано 41,9 тыс. автомобилей российских брендов.

Если в марте 2018 года доля таких автомобилей на первичном рынке составляла 24,5%, то в этом году в марте их доля выросла до 26,2%.

К тому же исследование показало, что в марте объёмы продаж машин отечественных марок выросли на 8,6%, тогда как в целом автомобильный рынок страны показал рост только в 1,8%.

Лидером по продажам является Лада, реализовавшая 33,8 тыс. автомобилей, что на 10% больше.

УАЗ реализовал 3,1 тыс. авто, что на 9% больше. При этом ГАЗ продемонстрировал падение на 1% до 5 тыс. реализованных машин.