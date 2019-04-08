Аналитики «Автостат» опубликовали рейтинг самых популярных купе и кабриолетов на российском рынке на основании данных по продажам за прошлый год.
Назван Топ-10 самых продаваемых купе и кабриолетов в России
Так, был опубликован ТОП-10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России, а возглавил его Mercedes-Benz E-Class.
Его объёмы продаж по итогам 2018 года составили 1 548 экземпляров, что на 35% выше результатов 2017 года.
При этом в общей сложности в стране было реализовано 4,4 тыс. новых купе и кабриолетов. С результатом существенно ниже, чем у лидера на второй строчке расположился BMW 4-Series.
Его показатели продаж составили 527 единиц, что на 27% больше. Третье и четвертое место в ТОПе оказалось за двумя моделями марки Mercedes-Benz.
Речь идет о моделях C-Class (487 ед., -15%) и S-Class (376 ед.+13%). На пятой строчке расположился Audi A5 (329 ед.; -40%).
В десятку наиболее востребованных моделей попали:
Porsche 911 (204 ед.; +5%),
BMW 2-Series (111 ед.; +16%),
Chevrolet Camaro (102 ед.; -49%),
Audi TT (101 ед.; -25%),
Infiniti Q60 (78 ед.; +59%).