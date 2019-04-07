Основные принципы работы ModulCard

Для оптимизации затрат на топливо большинство юридических лиц начинают пользоваться топливными картами. Топливная карта «ModulCard» для юридических лиц – предназначена для оптимизации процесса заправки и оплаты на АЗС. С её помощью можно сэкономить до 25%.

Она является современным инструментом позволяющим автоматизировать расходы и сократить до минимума все возможные риски, связанные с работой автоперевозчика. И безопасностью данных на ней, ведь каждая карта оснащена уникальным кодом доступа, который защищает её от несанкционированного доступа.

Преимущества карты ModulCard

Юридические лица могут в личном кабинете подробно изучить детализацию расходов топлива, что способствует пресечению фактов слива горючего со стороны водителей авто. При необходимости можно выставить месячные или ежедневный лимит на топливо. Также юридические лица получают возможность использовать овердрафт и безналичную постопплату.

Более 13000 АЗС России и стран СНГ принимают топливную карту ModuCard. Цифра очень внушительная и отражает высокий уровень популярности использования топливных карт. Сеть поддерживаемых АЗС постоянно растёт и охватывает все больше регионов России.

Весь процесс заправки происходит максимально прозрачно. В момент заправки со счета карты списывается определенная сумма эквивалентная количеству заправленного топлива. Руководитель организации, на которую оформлена карта, каждый месяц получает отчет о расходах на электронную почту.

Использовать топливо в своих личных целях у водителя не выйдет, поскольку система подсчета отправляет информацию о каждом заправленном литре топлива в личный кабинет. Слить топливо так же не получать, благодаря подсчету километража.

Заключение договора

Как оформить топливную карту на юридическое лицо? Принцип предельно прост, нужно лишь заполнить простую форму на сайте организации. Специалисты компании рассмотрят заявку и вскоре свяжутся с клиентом для дальнейшего обсуждения вопросов, касающихся сотрудничества. На сайте также представлен перечень всех необходимых документов.

Стоит еще раз подчеркнуть, что ModulCard – это невероятно удобный инструмент, позволяющий предприятиям сэкономить немало средств на процессах, связанных с обслуживанием транспортных средств. Опробовать его стоит всем юридическим лицам активно занимающихся работой с транспортном.