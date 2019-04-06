Три модели LADA в марте вошли в ТОП-10 авторынка России

За пределами десятки в прошлом месяце оказались автомобили LADA 4×4 и LADA Xray, при этом две модели LADA возглавили рейтинг самых продаваемых авто в России.

Речь идет о модели LADA Vesta, которая в прошлом месяце завоевала звание самого продаваемого и LADA Granta, расположившаяся на второй строчке.

Веста разошлась тиражом в количестве 12 850 ед., что на 40% больше, а Гранта была продана в количества 10 422 штук, что на 23,3% больше.

Также в десятке самых популярных моделей на авторынке России оказался LADA Largus, занявший седьмое место с результатом 3 569 реализованных экземпляров, что на 10,3% меньше.