Компания Geely обновила кроссовер Geely Emgrand GS

В Китае на сайте министерства промышленности были опубликованы снимки обновлённого кроссовера Geely Emgrand GS.

Эта машина в дальнейшем появится на российском рынке, причем ее будут собирать на заводе «Белджи» в Белоруссии. На этом же предприятии сейчас производят Geely Atlas.



Обновление Geely Emgrand GS затронуло внешность и интерьер, также автопроизводитель для кроссовера расширил список оборудования.



Помимо этого модель получила оспортивленную версию, которая будет предлагаться с 17-дюймовыми колесными дисками и красными тормозными суппортами.

В салоне рестайлинговой версии появится новая мультимедийная система с голосовым управлением и возможностью управлять некоторыми функциями автомобиля через смартфон. Что касается интерьера, то в кроссовере появится новое рулевое колесо и модернизированная центральная консоль.

В Китае обновленный Emgrand GS появится летом. Цены и комплектации пока не раскрывают. Текущая версия кроссовера предлагается по цене от 77 800 юаней, что в пересчете 750 тыс. рублей.