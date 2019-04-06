Компания Karma Automotive из Калифорнии уже анонсировала премьеру нового поколения автомобиля с названием Revero.

Седан будет официально представлен 16 апреля в рамках Шанхайского автосалона. Производитель уже распространил тизерные изображения автомобиля, а недавно сообщил, что новый седан Karma Revero получит двигатель от BMW.

Этим силовым агрегатом станет трехцилиндровый TwinPower Turbo, а выступать он будет в качестве генератора для подзарядки аккумулятора.

В гибридной установке нового поколения автомобиля он заменит двухлитровый двигатель General Motors.

Помимо этого, в гибридной установке анонсировали более мощную батарею и новый заднеприводный модуль с двумя электромоторами.

Также отличатся новый Revero будет и обновленной внешностью и салоном. Продажи нового поколения модели запланированы на вторую половину года.

Стоит отметить, что пока Karma продает свои автомобили только в США и Канаде, но судя по выбору места презентации, можно предположить, что дилерские центры будут еще открыты и в Китае.