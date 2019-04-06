«Гелик», Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS вывели на прямую

Организовал необычную гонку трех автомобилей журнал Top Gear, который заснял происходящее на видео.

На прямую решили вывести новый внедорожник Mercedes-AMG G 63, а также хэтчбек Audi RS3 и спорткар Porsche 718 Cayman GTS.

Внедорожник оснащен 585-сильным двигателем, имеет максимальную скорость 240 км/ч и разгоняется за 4,5 секунды.

При этом его вес составляет 2 560 кг. Audi RS3 легче «Гелика» на одну тонну и приводится в движение 400-сильным мотором.

Его максимальная скорость и время разгона составляют 280 км/ч и 4,1 сек. Самым легким оказался спорткар Porsche 718 Cayman GTS, который имеет 365-сильный агрегат, максимальную скорость 290 км/ч и время разгона у него составляет 4,1 секунды.