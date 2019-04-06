Компания Hyundai подала заявку на новое торговое имя Pavise

Автопроизводитель Hyundai подал заявку на новый товарный знак, только для какой модели автомобиля он предназначен пока неизвестно.

Интересно, что патентная заявка на новое торговое имя Pavise была подана в Новой Зеландии.

В патентном бюро отметили, что поданный патент от Hyundai находится на рассмотрении, поэтому товарный знак еще не закреплен за компанией.

При этом уже специалисты выдвинули предположение, что такое название могут использовать для нового кроссовера или пикапа.