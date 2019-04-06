Автопроизводитель Hyundai подал заявку на новый товарный знак, только для какой модели автомобиля он предназначен пока неизвестно.
Компания Hyundai подала заявку на новое торговое имя Pavise
06.04.2019 19:50
19 0
Интересно, что патентная заявка на новое торговое имя Pavise была подана в Новой Зеландии.
В патентном бюро отметили, что поданный патент от Hyundai находится на рассмотрении, поэтому товарный знак еще не закреплен за компанией.
При этом уже специалисты выдвинули предположение, что такое название могут использовать для нового кроссовера или пикапа.
Новый кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа
Комментарииcomments powered by HyperComments