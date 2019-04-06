Китайская компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Xiaomi ранее сообщала, что не будет выпускать автомобили под собственным брендом, при этом недавно она заключила договор о сотрудничестве с китайским производителем Bestune.

Совместными силами они выпустят спецверсию кроссовера T77, причем машина к названию получит приставку Redmi.

Подробностей про автомобиль пока нет, но скорее всего это будет обычный кроссовер Bestune T77 только с сервисами Xiaomi.

Предполагается, что в кроссовере появится мультимедийная система с голосовым помощником Xiao AI, причем через него можно будет управлять некоторыми функциями машины.

Обычный Bestune T77 в Китае предлагается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 143 л.с.