Специалисты ателье ABT Sportline решили разработать тюнинг-пакет для дизельной версии кроссовера Audi Q7.
Тюнеры ABT представили пакет доработок для кроссовера Audi Q7
06.04.2019 19:43
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Модели доработали двигатель и слегка изменили ее внешность. Мощность дизельного двигателя увеличили до 339 лошадиных сил против 286 л.с., а показатель крутящего момента теперь составляет 650 Нм.
При желании клиенту могут увеличить мощность и бензиновых двигателей.
Помимо доработки силовой установки, специалисты предлагают для кроссовера пневматическую подвеску ABT Level Control, а также колесные диски размером 22 дюйма.
Помимо этого, доработанный Audi Q7 будет отличаться шильдиками ABT. О стоимости пакета доработок в ателье не рассказали.
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