Тюнеры ABT представили пакет доработок для кроссовера Audi Q7

Модели доработали двигатель и слегка изменили ее внешность. Мощность дизельного двигателя увеличили до 339 лошадиных сил против 286 л.с., а показатель крутящего момента теперь составляет 650 Нм.

При желании клиенту могут увеличить мощность и бензиновых двигателей.

Помимо доработки силовой установки, специалисты предлагают для кроссовера пневматическую подвеску ABT Level Control, а также колесные диски размером 22 дюйма.

Помимо этого, доработанный Audi Q7 будет отличаться шильдиками ABT. О стоимости пакета доработок в ателье не рассказали.