Модель реализовали на аукционе в Колорадо, причем по высокой стоимости, которая объясняется отличным состоянием автомобиля.
Старую Toyota Supra продали в два раза дороже новой
06.04.2019 19:28
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Как известно, Toyota не так давно представила новое поколение Supra, что обрадовало многих поклонников.
Но при этом старые автомобили появляются на аукционах и одна из таких была продана по цене в два раза превышающей ценник нового поколения спорткара.
В Колорадо на аукционе за старую Supra выручили 128 тысяч долларов. Этот экземпляр сохранился в идеальном состоянии, а на продажу его выставил первый и единственный владелец. Машина имеет пробег 16 тысяч километров.
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