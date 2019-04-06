Старую Toyota Supra продали в два раза дороже новой

Модель реализовали на аукционе в Колорадо, причем по высокой стоимости, которая объясняется отличным состоянием автомобиля.

Как известно, Toyota не так давно представила новое поколение Supra, что обрадовало многих поклонников.

Но при этом старые автомобили появляются на аукционах и одна из таких была продана по цене в два раза превышающей ценник нового поколения спорткара.

В Колорадо на аукционе за старую Supra выручили 128 тысяч долларов. Этот экземпляр сохранился в идеальном состоянии, а на продажу его выставил первый и единственный владелец. Машина имеет пробег 16 тысяч километров.