Названы ТОП-3 автомобилей с пробегом, которые лучше не покупать

На рынке подержанных автомобилей огромное количество разных моделей авто, в числе которых и не совсем удачные и надежные.



Специалисты решили отобрать пятерку самых худших и ненадежных машин, которые не стоит приобретать ни за какие деньги.

Основной для рейтинга эксперты называют данные от СТО и по продажам запчастей. Так, на первое место эксперты определили Subaru Tribeca, причем речь идет о модели, которая выпускалась в период с 2005 по 2014 г.

В целом автомобили данной марки считаются надежными, но у каждого производителя есть и неудачные модели, а среди них и оказалась Subaru Tribeca с 3,5-литровым двигателем. Последний часто способен перегреваться, а также очень требовательный к качеству топлива.

К тому же владельцы Subaru Tribeca нередко сталкиваются с проблемами в коробке передач и рулевой рейки.

Вторым в рейтинге оказался Peugeot 607, который имеет специфическую конструкцию, очень дорогой в ремонте и имеет серьезные проблемы с электроникой и подвеской.

При этом эксперты отметили отличное антикоррозийное покрытие. Audi A8 расположился в тройке антирейтинга, хотя в целом это надежная машина.

Владельцы таких автомобилей сталкиваются с электрохимической коррозией возникающей в местах стыков со стальными деталями. Проблемным может оказаться Audi A8 с вариатором, тогда как на шестискоростной автомат нареканий нет.

Также в автомобиле могут возникать проблемы с электроникой, а если говорить о двигателях, то 3,2-литровый бензиновый мотор чувствителен к топливу, а у дизельных агрегатов бывают проблемы с топливным насосом.