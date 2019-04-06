Компактный кроссовер Toyota C-HR получил новую спецверсию

Во Франции компания Toyota показала новую модификацию своего компактного кроссовера Toyota C-HR. На мероприятии JBL Snow Party автопроизводитель публике представил C-HR Neon Lime powered by JBL.

Эта машина будет выпущена ограниченным тиражом, а при ее создании принимали участие специалисты компании JBL.

Внешне спецверсия будет отличатся от других модификаций неоново-зеленым цветом кузова с черной крышей и матовыми колесными дисками.

В салоне автомобиля установлена продвинутая акустическая система JBL. Также покупатель спецверсии получит особый пакет 360º JBL Music Experience. В его состав вошли премиальные наушники и годовая подписка на сервис Deezer.

Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL будет выпущен тиражом в количестве 2000 ед. Причем все экземпляры будут оснащены гибридной силовой установкой.

В России такая версия предлагаться не будет, так как гибридная Toyota C-HR в РФ не поставляется.