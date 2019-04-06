Во Франции компания Toyota показала новую модификацию своего компактного кроссовера Toyota C-HR. На мероприятии JBL Snow Party автопроизводитель публике представил C-HR Neon Lime powered by JBL.
Компактный кроссовер Toyota C-HR получил новую спецверсию
06.04.2019 19:17
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Эта машина будет выпущена ограниченным тиражом, а при ее создании принимали участие специалисты компании JBL.
Внешне спецверсия будет отличатся от других модификаций неоново-зеленым цветом кузова с черной крышей и матовыми колесными дисками.
В салоне автомобиля установлена продвинутая акустическая система JBL. Также покупатель спецверсии получит особый пакет 360º JBL Music Experience. В его состав вошли премиальные наушники и годовая подписка на сервис Deezer.
Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL будет выпущен тиражом в количестве 2000 ед. Причем все экземпляры будут оснащены гибридной силовой установкой.
В России такая версия предлагаться не будет, так как гибридная Toyota C-HR в РФ не поставляется.
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