Компания JAC объявила о скидках на свои кроссоверы в России

JAC Motors на российском рынке своим клиентам начала предлагать программу трейд-ин. Она распространяется на легковые машины марки — JAC S3 и JAC S5.

При покупке нового автомобиля по программе трейд-ин клиент марки получит скидку 20 тыс. рублей за JAC S3 и 30 тыс. рублей если приобретать JAC S5.

Сейчас дилерские центры JAC есть в 33 российских городах.

Напомним, в 2019 году на российском рынке должны появится новые модели марки, среди которых пикап JAC T6 и кроссовер JAC S4. В следующем году ожидается появление JAC S7.