В начале года в СМИ появилась информация о том, что компания Nissan сократит модельный ряд за счет хэтчбека Nissan Versa.
Хэтчбек Nissan Versa снимут с производства до конца 2019 года
06.04.2019 18:44
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Официально в компании об этом не заявляли, но как стало известно зарубежным журналистам, хэтчбек Nissan Versa снимут с производства до конца 2019 года.
Этот автомобиль уже давно пользуется небольшим спросом, а его продажи сокращаются в связи с растущей популярностью автомобилей из сегмента кроссоверов.
При этом седан Nissan Versa останется на конвейере, так как его продажи остаются стабильными.
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