В начале года в СМИ появилась информация о том, что компания Nissan сократит модельный ряд за счет хэтчбека Nissan Versa.

Официально в компании об этом не заявляли, но как стало известно зарубежным журналистам, хэтчбек Nissan Versa снимут с производства до конца 2019 года.

Этот автомобиль уже давно пользуется небольшим спросом, а его продажи сокращаются в связи с растущей популярностью автомобилей из сегмента кроссоверов.

При этом седан Nissan Versa останется на конвейере, так как его продажи остаются стабильными.