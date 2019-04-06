Как выбрать правильное машинное масло?

Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло. А связи с наличием огромного разнообразия видов моторных масел сделать это очень тяжело. Стоит более подробно рассмотреть параметры, на которые необходимо ориентироваться при выборе масла.

Допуск автопроизводителя

В первую очередь при выборе масла нужно заглянуть в сервисную книжку автомобиля. В ней указаны рекомендации производителя по использованию масла. Также данную информацию можно узнать у официального дилера марки. Как правило, информация указывается в виде кода – допуска автопроизводителя по маслу для конкретного двигателя.

Разные моторные масла различаются между собой по химическому составу и набору специальных присадок. Неправильно подобранная жидкость может существенно уменьшить мощность мотора, а также увеличить расход топлива, что может повлечь за собой скорый выход из строя силового аппарата.

Вязкость масла

Вязкость является одним из самых важных параметров, на которые следует обращать внимание. Приобрести моторные масла по доступным ценам можно на сайте ad-oil.com.ua

По величине вязкости масло разделяют на несколько видов:

Зимнее. Обеспечивает стабильный запуск двигателя при низких температурах благодаря небольшой вязкости.

Летнее. Благодаря высокой вязкости обеспечивает надежную работу двигателя при высоких температурах.

Всесезонное. Отлично показывает себя в любое время года, одинаково хорошо справляясь как с низкими температурами работы, так и с высокими.

При выборе вязкости масла необходимо руководствоваться указаниями, имеющимися в сервисной книжке автомобиля. Это обеспечит долгую и надежную работу транспортного средства. Рекомендуется всем автомобилистами обратить внимание на масло fuchs titan.

Виды масел

Моторный масла в зависимости от типа производства подразделяет на минеральные и синтетические виды.

Минеральные масла изготавливаются из базовых масел, которые производятся из сырой нефти. Данные масла отличаются самой доступной ценой, поскольку технология их изготовления весьма проста и не затратна. Минеральные масла содержат в своем составе полезные присадки, которые улучшают противоизносные свойства смазки.

Синтетически масла полностью изготавливаются в лабораторных условиях. Такие масла обладают целым рядом преимуществ, благодаря которым синтетические масла на голову выше, чем минеральные. Они отлично функционируют при низких температурах и обеспечивают надежную защиту при высоких.

Выбор моторного масла не займет большого количества времени если подойти к этому процессу со всей ответственностью.