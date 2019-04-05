Так, ТО для Лад стало дороже, при это все-таки в линейке есть модель, ТО которой наоборот подешевело и это Лада Ларгус.

Например, для Весты цена на техническое обслуживания выросла на 100-300 рублей, а для Гранты и вовсе на 500-600 рублей.

При этом «нечетное» ТО для Весты с газобаллонным оборудованием прибавило в цене и вовсе 800 рублей. С новыми ценами на ТО LADA начала догонять иномарки по стоимости обслуживания.

В качестве примера, Auto.mail.ru приводит «нечетное» ТО (на 15, 45 и 75 тысячах км) для Lada Vesta, которые обойдутся владельцам в 5 700 рублей.

При этом для «Хенде Солярис» цена установлена в пределах от 9 300 до 10 800 рублей, а некоторые дилеры по акции предлагают ТО и вовсе за 3 800 рублей, но таких не много.

ТО Kia Rio после 15 тысяч пробега обойдется в 7 800 рублей, а Renault Logan – в 6 400 рублей.

Исходя из этого специалисты пришли к выводу, что российская Лада уже догоняет иномарки, но тем не менее посещение фирменного сервиса на Hyundai Solaris все-таки обходится еще существенно дороже, чем на Lada Vesta.