Кроссовер Tesla Model X попытались утопить в грязи

На канале Teslicka CZ показали, как тестировали электрический кроссовер Tesla Model X в «грязи».

Машину решили испытать на полигоне Czech Motorland, который внешне мало чем отличается о российских проселочных дорог после зимы.

На тестовой площадке не просто скользкая глина, но и достаточно глубокие лужи и скользкие подъемы.

У Tesla Model X установлена пневматическая подвеска, которая обеспечивает 223 мм дорожного просвета. Также в кроссовере плоское днище и специальный трэкшн-контроль.

Также американская модель оснащена электрической силовой установкой мощностью 524 л.с., причем это в базовой версии. Вариант Performance уже получил электрические моторы суммарной мощностью 772 л.с.

Стоит еще отметить, что Tesla Model X получил динамические характеристики, как у спорткара. Электрокар до первой «сотни» разгоняется за 3,1 сек. В России Tesla Model X сейчас можно купить по цене от 11,5 млн рублей.