Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год

При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.

При анализе более 46 млн покупок новых авто, специалисты установили, что 3,4% продают в первый год владения. При этом есть модели, от которых отказываются чаще всего.

При расчете учитывался общий объём продаж конкретной модели и число отказов. Так, на первом месте ТОП-10 автомобилей, от которых избавляться в первый год оказался Mercedes C-class (12,4%).

На второй и третьей строчке оказались BMW 3-series и Land Rover Discovery Sport с одинаковым показателем – 11,8%.

В первую пятерку вошли Range Rover Evoque и MINI Cooper Clubman – 10,9 и 10,7%. В ТОП-10 оказались следующие модели: BMW X1 (10,4 %), BMW X3 (9 %), Nissan Versa Note (9 %), Jaguar XF (8,8 %) и Nissan Versa (8,7 %).