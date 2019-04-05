Компания Volkswagen приступила к испытаниям нового поколения беспилотных автомобилей, причем их тестируют на базе электрического варианта Golf.
Volkswagen приступил к тестам автопилота четвертого уровня
05.04.2019 22:56
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Для тестовой площадки беспилотной системы четвертого уровня выбрали Гамбург. Там на определённом участке электрокары передвигаются полностью самостоятельно, но за рулем машины всегда есть оператор.
В целом четвертый уровень беспилотникам позволяет ездить самостоятельно, при этом водитель всегда может взять управление на себя.
Сейчас тесты проводят на 3-х километровом отрезке, а в следующем году протяженность участка увеличат до 10 км.
Для работы беспилотника используется 14 видеокамер и 11 лазерных сенсоров, также машины оснащены семью радарами.
Всю полученную информацию с камер и датчиков обрабатывает вычислительная система по мощности превосходящая 15 ноутбуков.
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