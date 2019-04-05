Volkswagen приступил к тестам автопилота четвертого уровня

Компания Volkswagen приступила к испытаниям нового поколения беспилотных автомобилей, причем их тестируют на базе электрического варианта Golf.

Для тестовой площадки беспилотной системы четвертого уровня выбрали Гамбург. Там на определённом участке электрокары передвигаются полностью самостоятельно, но за рулем машины всегда есть оператор.

В целом четвертый уровень беспилотникам позволяет ездить самостоятельно, при этом водитель всегда может взять управление на себя.

Сейчас тесты проводят на 3-х километровом отрезке, а в следующем году протяженность участка увеличат до 10 км.

Для работы беспилотника используется 14 видеокамер и 11 лазерных сенсоров, также машины оснащены семью радарами.

Всю полученную информацию с камер и датчиков обрабатывает вычислительная система по мощности превосходящая 15 ноутбуков.

