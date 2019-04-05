Обновленная LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года

Обновленное семейство Lada Granta было представлено в 2018 году на Московском автосалоне. Тогда же была подтверждена информация, что семейство будет расширено за счет моделей Kalina.

На выставке было показано пять моделей Granta, но сейчас в продаже существует только четыре, а среди них седан, хэтчбек, лифтбек и обычный универсал.

Ожидается еще появление кросс-версии универсала. Модель под названием Granta Cross должна появится летом, но точной даты представители «АВТОВАЗа» пока не называют.

Также пока неизвестно, какие особенности получит высокий универсал с пластиковым обвесом.

Кросс-версия Lada Kalina в свое время предлагалась с 87 и 106-сильным мотором, причем последний можно было заказать с механической коробкой передач или «роботом».

Что касается цен, то кросс-версия универсала будет стоить приблизительно на 30-50 тыс. рублей дороже от обычного универсала.