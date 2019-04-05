Это журналистам «ТАСС» официально подтвердил глава Минпромоторга.
Компания Hyundai претендует на автозаводы Ford
05.04.2019 18:27
21 0
Уже известно, что американская компания приняла решение уйти с рынка легковых автомобилей России и закрыть два своих завода.
Позднее появились данные, что компания Hyundai изъявила желание приобрести автозаводы. Тогда же стало известно, что среди претендентов есть еще и китайские автопроизводители, но кто конкретно не сообщалось.
Теперь же глава Минпроторга подтвердил, что Hyundai стала одной из компаний, претендующих на покупку заводов Ford.
«Вопрос, наверное, требует еще дополнительных проработок. Чтобы не предвосхищать события, давайте дадим время. В течение месяца-двух, я думаю, коллеги определятся», — сказал Денис Мантуров.
Уходящий из России Ford объявил о скидках на свои автомобили
Комментарииcomments powered by HyperComments