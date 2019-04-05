Компания Hyundai претендует на автозаводы Ford

Уже известно, что американская компания приняла решение уйти с рынка легковых автомобилей России и закрыть два своих завода.

Позднее появились данные, что компания Hyundai изъявила желание приобрести автозаводы. Тогда же стало известно, что среди претендентов есть еще и китайские автопроизводители, но кто конкретно не сообщалось.

Теперь же глава Минпроторга подтвердил, что Hyundai стала одной из компаний, претендующих на покупку заводов Ford.