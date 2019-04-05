Американская компания опубликовала квартальный отчет о продажах своих автомобилей.
Продажи Tesla Model S и Model X рухнули более чем вдвое
05.04.2019 18:11
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Судя по обнародованным данным, продажи Tesla Model S и Model X рухнули более чем вдвое в отчетный период, при этом в целом больше всего продавался Model 3.
В первом квартале 2019 года компания передала клиентам в общей сложности 63 тысяч автомобилей, а в четвертом квартале прошлого года показатель составил 91 тыс.
То есть общие продажи марки сократились на треть, а вот популярность дорогих моделей рухнула в более чем два раза.
В отчетный период компания поставила клиентам 12 тысяч Tesla Model S и Model X, тогда как кварталом ранее показатель был 25 тыс.
Самая доступная модель в линейке Model 3 была продана в количестве 50 900 ед. в этом году. Как только компания опубликовала отчет, ее акции сократились на 11%.
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