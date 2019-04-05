Судя по обнародованным данным, продажи Tesla Model S и Model X рухнули более чем вдвое в отчетный период, при этом в целом больше всего продавался Model 3.

В первом квартале 2019 года компания передала клиентам в общей сложности 63 тысяч автомобилей, а в четвертом квартале прошлого года показатель составил 91 тыс.

То есть общие продажи марки сократились на треть, а вот популярность дорогих моделей рухнула в более чем два раза.

В отчетный период компания поставила клиентам 12 тысяч Tesla Model S и Model X, тогда как кварталом ранее показатель был 25 тыс.

Самая доступная модель в линейке Model 3 была продана в количестве 50 900 ед. в этом году. Как только компания опубликовала отчет, ее акции сократились на 11%.