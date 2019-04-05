Легендарная «Нива» отмечает 42-й день рождения

«Нива» уже давно стала легендарной и эту машину до сих пор можно увидеть в любой точке мира.

В свое время «Нива» экспортировалась в более чем 100 стран мира, а в некоторых из них ее производили.

К примеру, во Франции были «Нивы» без крыши, а в Германии собиралась «Нива Калифорния», при этом в Чехии машина носила название «Нива Спешл» и это был удлиненный вариант внедорожника.

К разработке внедорожника, который даже некоторые называют первый в мире кроссовер, приступили в 1971 году.

Над проектом работал Петр Прусов, а после всех испытаний в 1977 году с конвейерной линии сошла первая «Нива».

С того момента автомобиль прошел путь длиной 42-года и за это время «Ниву» не только многократно модернизировали, но даже и переименовывали.

При этом она осталась прежним простым внедорожником с уникальными в своем роде характеристиками.