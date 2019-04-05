АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA в апреле

АВТОВАЗ в апреле запустил несколько выгодных предложений, которые можно объединять с уже действующими государственными программами.

Сейчас на весь модельный ряд Lada действуют государственные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas.

Помимо этого автопроизводитель в апреле запустил программы LADA Finance, «Трейд-Ин» и «Весеннее предложение», которые можно совмещать с госпрограммами, и тем самым получить еще больше скидку при покупке машины.

Так, в рамках «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» скидка предоставляется 10% от стоимости машины, а за счет комбинирования с предложениями от «АВТОВАЗА» скидка на автомобиль составит до 160 тыс. рублей.

Так, при покупке LADA Vesta Cross можно объединить сразу три скидки — Трейд-Ин, LADA Finance и «Семейный автомобиль».

По первым двум на данную модель скидка составит 80 тыс. рублей, а по госпрограмме еще 10% от стоимости выбранной комплектации.