Об этом объявили в компании на торжественном мероприятии, посвященном выпуску юбилейного 30-миллионого Volkswagen Passat.
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
05.04.2019 15:26
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Юбилейный автомобиль выпустили на заводе в немецком Эмдене, а таких показателей удалось добиться за 46 лет.
30-миллионным автомобилем стала модель в кузове универсал, который выкрашен в серебристый цвет и выполнен в версии GTE, оснащенной гибридной установкой.
Во время торжественного мероприятия было сказано, что Volkswagen Passat по объёмам выпущенных экземпляров уступает только «Пассату» — 35 млн штук.
Volkswagen Passat стал самой популярной в мире моделью своего класса, а его сборка организована на 10 предприятиях мира, тогда как продается он более чем на 100 рынках.
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