Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat

Об этом объявили в компании на торжественном мероприятии, посвященном выпуску юбилейного 30-миллионого Volkswagen Passat.

Юбилейный автомобиль выпустили на заводе в немецком Эмдене, а таких показателей удалось добиться за 46 лет.

30-миллионным автомобилем стала модель в кузове универсал, который выкрашен в серебристый цвет и выполнен в версии GTE, оснащенной гибридной установкой.

Во время торжественного мероприятия было сказано, что Volkswagen Passat по объёмам выпущенных экземпляров уступает только «Пассату» — 35 млн штук.

Volkswagen Passat стал самой популярной в мире моделью своего класса, а его сборка организована на 10 предприятиях мира, тогда как продается он более чем на 100 рынках.