В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7

«Автотор» в 2019 году возможно начнет выпускать две новые модели — Audi Q7 и Audi Q8.

О том что Audi Q7 появится на производственной площадке «Автотор» сообщалось еще в прошлом году, а теперь из базы Росстандарта стало известно, что к кроссоверу присоединится еще и старшая модель.

Предполагается, что сборка Audi Q7 и Audi Q8 начнется весной по схеме крупноузловой сборки.

По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с.

Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором. Его мощность составит 249 л.с.

Стоит отметить, что сейчас на «Автоторе» производится около 40 моделей разных компаний.