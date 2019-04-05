«Автотор» в 2019 году возможно начнет выпускать две новые модели — Audi Q7 и Audi Q8.
В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7
05.04.2019 15:29
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О том что Audi Q7 появится на производственной площадке «Автотор» сообщалось еще в прошлом году, а теперь из базы Росстандарта стало известно, что к кроссоверу присоединится еще и старшая модель.
Предполагается, что сборка Audi Q7 и Audi Q8 начнется весной по схеме крупноузловой сборки.
По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с.
Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором. Его мощность составит 249 л.с.
Стоит отметить, что сейчас на «Автоторе» производится около 40 моделей разных компаний.
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