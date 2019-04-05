Лучшие автомобили класса «минивен»

Специальный класс легковых автомобилей с увеличенным уровнем пассажировместимости, получил названием минивены.

Данные автомобили пользуются большой популярностью на территории Российской Федерации, где люди часто отправляются в поездку всей семьей либо компанией. На сегодняшний день производители автомобилей предлагают разного рода нестандартные версии минивенов. К категории подобных автомобилей принадлежать машины с количеством пассажирских мест от 5 до 8 штук.

Главные моменты при выборе минивена

Первым и наиболее важным качеством является количество свободного места в салоне. Большая польза от автомобиля также будет при наличии функции быстрого трансформирования машины из 8-местного минивена в фургон, вмещающий от 2 до 5 человек, за счет увеличения пространства для перевозки необходимых грузов.

Второй довольно важный момент – безопасность водителя и пассажиров. Автомобили такого класса чаще всего применяются в качестве семейного, поэтому наличие ребенка будет обязательно. Компания, выпускающая подобные машины, учитывает наличие ребенка в семье. Также на данном автомобиле имеются разного рода электронные устройства, оказывающие помощь водителю и его пассажирам.

Критерии выбора минивена

Когда составлялся рейтинг лучших минивэнов современности, были использованы такие критерии:

Цель использования;

Функции;

Стоимость;

Отзывы профессионалов;

Мнение покупателей.

На третьем месте расположился автомобиль марки Mercedes-BenzV-Class. Его можно приобрести в нескольких вариантах исполнения кузова – короткий, длинный и самый длинный. В качестве силовой установки может быть установлен один из двигателей, номинальная мощность которых составляет 136, 163 или 195 л.с. Для распределения момента вращения служит два варианта коробки передач: 6-ступенчатая «механика» либо автомат.

Второе место занял CITROEN GRAND C4 PICASSO, основным отличием которого от конкурирующих машин стал довольно низкое потребление топлива. Особое место среди имеющихся силовых установок занимает дизельный мотор объемом 1,6 литра. В зависимости от проведенных настроек, уровень его потребления может варьироваться от 4 до 4,3 литров.

И победителем рейтинга становится автомобиль ToyotaVenza, вмещающий в себя 7 пассажиров. На территорию России импортируются версии с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, и мощностью в 185 л.с., работающим в комплекте с автоматическим типом трансмиссии. Отрицательными сторонами считаются увеличенный расход топлива и неустойчивое покрытие краской.

Без минивена проблематично выбраться куда-либо в семейную поездку сейчас становится практически невозможно, так как вместимости обыкновенного автомобиля недостаточно.